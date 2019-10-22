Bakan Koca: Harekat bölgesine 962 kişilik personel gönderildi (3)

NUSAYBİN'DE HASTANEYİ ZİYARET ETTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinden helikopterle Mardin'in Nusaybin ilçesine geldi. Nusaybin Devlet Hastanesi'nde sağlık çalışanlarıyla bir araya gelen Bakan Koca, hastaları ziyaret edip, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Hastane çıkışında açıklama yapan Bakan Koca, Barış Pınarı Harekatı'nın düzenlendiği sınır hattındaki kentlere yoğun sağlık çalışanı takviyesi yapıldığını söyledi. Sağlık hizmetlerinin Suriye'den atılan havan ve roketatarlara rağmen aksamadan sürdürüldüğünü kaydeden Bakan Koca, şöyle dedi:

"Özellikle hastanede yatan yaralıları ziyaret ettik. Çalışanlarımızın varsa eksikliklerini yerinde görüp gereğini yapma noktasında bir ziyaretimiz oldu. Yaralılarımızın ciddi bir sorunu, hayati ve yaşamsal sorunlarının olmadığını ve genel olarak yapılan hizmette herhangi bir eksiğin yaşanmadığı, biliyorsunuz havan ve roketlerin atılmış olmasına, hatta hastanelerin dibine atılmış olmasına rağmen fedakar, gayretli sağlık çalışanlarımız özellikle zemin ve bodrum katında çalışarak hizmeti kesintiye uğratmadan gayret içerisinde oldular. Burada sağlık çalışanlarımıza bu fedakar ve gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür etmek istiyorum. Genelde bizim gördüğümüz çalışanlarımız, daha önceden var olan kadroya ilave olarak bu 9 Ekim'deki operasyon öncesi yoğun bir takviye yapmıştık. Özellikle ağırlıklı uzman hekim, pratisyen ve çalışan sağlık personelini olabildiğince eksiksiz kadroyu bir şekilde tamamlama çabası içerisindeydik. Bu anlamda yeterli hizmetin verildiğini yerinde bir gayretle bu hizmetin askerle birlikte yanı başında 24 saat boyunca verildiğini müşahede ettik. Bundan sonraki süreçte de biliyorsunuz bu gece beşinci gün dolmak üzere. Beşinci gün sonrası nasıl bir yaklaşım ve çaba içinde olunacağıyla ilgili biz olabilecek yaklaşıma göre bütün hazırlıklarımızı yine yapma içerisinde oluyoruz."

KİMYASAL SİLAH TEDBİRİ

Bakan Koca, Suriye'den, Türkiye'ye kimyasal silah atılması yönündeki soruya ise gereken tedbirlerin alındığını ifade ederek, "Önlemler anlamında yapabileceklerimizle ilgili tedbirlerimiz var. Ama şu an öyle bir durum söz konusu değil. Bu anlamda tedbirlerimizi almış durumdayız. Gereken yaklaşım ve çabayı rahatlıkla yine sağlık personelimizle göstereceğimizi söyleyebilirim" diye konuştu.

GÜVENLİ BÖLGEDE SAĞLIK TESİSLERİ

Bakan Koca, oluşturulacak güvenli bölgedeki altyapı ve sağlık tesislerinin kurulmasıyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Bununla ilgili bir çalışmamız var. Özellikle Kamışlı olsun, Telabyad ve Resulayn bölgesinde yapabileceklerimizin bir altyapısının hazırlığı var. Bununla ilgili bu geceden sonra ne yapacağımızı daha net planlamak mümkün olabilir. En kolay hizmet verebileceğimiz yerlerden bir tanesi Kamışlı. Buraya yakın olduğu için orada bir takım istasyonları oluşturarak hızla özellikle bu modern yapısıyla teknik altyapısı güçlü olan hastaneyle o hizmeti devam ettirmek mümkün olabilir."

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Kaynak: DHA