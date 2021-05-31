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Bakan Koca: Hayatın tüm güzelliklerini sevdiklerimizle paylaşmak için kolları sıvıyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabında yaptığı paylaşıma "Hayatın tüm güzelliklerini sevdiklerimizle paylaşmak için kolları sıvıyoruz" notunu düşerek bir videoya yer verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin yeni bir paylaşımda daha bulundu.

Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda ""Hayatın tüm güzelliklerini sevdiklerimizle paylaşmak için kolları sıvıyoruz"  ifadesini kullanan Bakan Koca, paylaşımında bir videoya da yer verdi.

#kollarısıvıyoruz hashtag'li paylaşımda yer alan videoda ise koronavirüse ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Sevdiklerimizle doya doya vakit geçirmek işçin kolları sıvıyoruz. Yapılan araştırmalar, bakanlığımızca uygulanmakta olan koronavirüs aşılarının hastalığı ağır geçirme riskini, hastaneye yatış oranını ve ölüm oranını azalttığını göstermiştir. Tedbirler ve aşıyla Kovid-19 aşıyoruz. Sağlığımız için kolları sıvıyoruz."

Berkem Temizel
Gece Editörü
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