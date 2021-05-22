Bakan Koca, "Haziranda 20 yaş üstü herkes aşılanacak" dedi, gözler gelecek aşılara çevrildi

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısına katılan BioNTech kurucusu ve CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, Türkiye ile 120 milyon doz koronavirüs aşısı almak için anlaşma sağladıklarını açıklamıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "120 milyon doz aşının şu ana kadar 6,1 milyonu bize teslim edildi. Haziran ayında 30 milyon olmak üzere temmuz, ağustos ve eylül sonuna kadar, yani 4 ayda toplam 120 milyon aşı Türkiye'ye gelecek." demişti.

UĞUR ŞAHİN: AŞILARI TÜRKİYE'YE GETİRECEĞİZ

Prof. Dr. Uğur Şahin ise, Türkiye'ye haziran sonuna kadar 30 milyon doz aşı getirmek istediklerini ifade ederek," Temmuz-ağustos ve eylül ayında tamamıyla 120 milyon dozu tamamlamak istiyoruz. Son 2 haftada bizim ekipler yoğun çalıştı. Ne zaman, ne kadar aşı dozu verileceğinde anlaştık ve Allah'ın izniyle zamanında biz de aşıları Türkiye'ye getireceğiz." diye konuşmuştu.

AŞI SORUNU KALMADI

Türkiye'nin aşı sorunu olmadığını dile getiren Koca, gazeteci Ahmet Hakan'a "Bu iş bitmiştir. Sorun çözülmüştür" dedi.

Aşılama hedefinde de değişiklik oldu. Bakan Koca, "Haziranda 20 yaş üstü herkes aşılanacak" dedi.

HAZİRAN'DA 30 MİLYON VATANDAŞ AŞILANACAK

Ayrıca Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'ye gelecek 30 milyon aşının sırası gelen 30 milyon vatandaşa uygulanacağını da belirtti. Şuanda Türkiye'de 55 yaş üzerinde olan vatandaşlar salgına karşı aşılanırken sıranın Haziran ayında 18 yaşa kadar düşeceği tahmin ediliyor.

AŞILAR YAPILINCA YAZ AYI RAHAT GEÇECEK

Türkiye, aşı tedarikinde sorun yaşamazsa yaz aylarının rahat geçeceği ve normalleşme takviminin hızlanacağı ifade ediliyor.

TÜRKİYE'DE AŞILAMADA SON DURUM

Öte yandan Türkiye Günlük aşı tablosu verilerine göre 22 Mayıs Cumartesi günü saat 10.46 itibarıyla birinci doz 15 milyon 829 bin 274, ikinci doz 11 milyon 851 bin 784 olmak üzere toplam 27 milyon 681 bin 058 doz Kovid-19 aşısı uygulandı.