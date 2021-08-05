Bakan Koca ilk sinyali verdi! Aşı olmayanlara test zorunluğu geliyor! İşte test istenecek yerler...

Koronavirüs salgınındaki son durum günden güne kötüleşmeye devam ediyor. Vaka ve can kaybı sayısı artmaya başlarken aşılama çalışmalarında istenen düzeye ulaşılamaması, eğitim ve iş hayatının aksayacağının dillendirilmeye başlamasıyla tedirginlik yaşamayı başladı.