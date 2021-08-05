Bakan Koca ilk sinyali verdi! Aşı olmayanlara test zorunluğu geliyor! İşte test istenecek yerler...
Bakan Koca ilk sinyali verdi! Aşı olmayanlara test zorunluğu geliyor! İşte test istenecek yerler...
Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19 salgınındaki vaka artışını Kurban Bayramında yaşanan hareketliliğe bağlarken, BioNTech aşısının tedarikinde yaşanan sorunun çözüldüğünü kaydetti. Bakan Koca, aşı olmayanlardan PCR testi istenebileceğini dile getirirken yerli aşı için," Ekimden sonra kullanma imkânımız olabilir" dedi.