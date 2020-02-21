Bakan Koca İran'daki koronavirüs vakaları için konuştu

Çin'in Vuhan kentinden yayılan ve tüm dünyada tedirginlik yaratan koronavirüs, son olarak komşu İran'a sıçradı. İran'da koronavirüs nedenli ölümlerin yaşanmasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mevkidaşı İran Sağlık Bakanı Said Nemeki ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Koca, görüşmeye dair yaptığı açıklamada ise iki ülke arasında alınması gereken tedbirlerin acilen hayata geçirileceğini karşılıklı olarak teyit ettiklerini belirtti.

Nemeki'nin son durumla ilgili bilgi aktardığını da söyleyen Koca, İran'da bugüne kadar görülen şüpheli vaka sayısının 750 olduğunu, 18 vakada koronavirüs bulunduğunu ve 5 kişinin de hayatını kaybettiğini açıkladı.

"HASTALIK BELİRTİSİ OLAN YOLCULARI SINIRDAN İÇERİYE ALMAMAYA BAŞLADIK"

Koca alınacak tedbirle ilgili de konuştu ve "Hasta olan ateşi olan öksürük burun akıntısı gibi hastalık belirtisi olan yolcuları sınırdan içeri almamaya başladık. Ağrı sınır kapısında benzer bir vakayı dün içeri almamış olduk. Hastalara sağlık raporu istedik. Pazar akşamı itibariyle sağlıklı olduklarını belirten bir belge gösterme mecburiyetleri var. Kum kentine resmi olarak uğrayıp uğramadıklarını belirten bir belge, uğramışsa içeri alınmayacak." dedi.