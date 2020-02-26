Bakan Koca: İran'dan gelenler arasında hasta vatandaşımız yok (3)

BAKAN KOCA, DOKTORLARDAN BİLGİ ALDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İran'dan gelen yolcular ve mürettebatın gözlem altında tutulduğu Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde doktorlardan bilgi aldı. Yolcular içerisinde Kum kentinde geçmişi bulunanların olması ve 4 kişide de soğuk algınlığı belirtisi görülmesi üzerine Bilim Kurulu tavsiyesiyle gözlem altında tutulma kararı alındığını aktardı.

'POZİTİF ÇIKAN HASTAMIZ YOK'

Bakan Koca, 132 yolcu ve 10 mürettebatla birlikte, ateşi 38 derecenin üzerinde herhangi bir kişinin bulunmadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bu süreçte 4 kişinin öksürük ve burun akıntısı yani soğuk algınlığı bulgularının olduğunu ama ateşlerinin olmadığını söylemek istiyorum. Klinik genel durumlarının iyi olduğunu solunum sıkıntısı gibi bir sorunun olmadığını da özellikle ifade etmek istiyorum. Hassasiyet göstermemiz Kum kenti geçmişi olan yolcuların varlığı sebebiyle 14 günlük zaman diliminde ortaya çıkabileceğini düşünerek bu süreyi gözlemlemek istiyoruz. Çalışılmış olan numunelerde, tetkiklerde pozitif çıkan bir hastamız olmadı. Şu ana kadar vakaların üçte ikisi bitti, üçte biri de kontrol çalışması yapıldığı için bu anlamda net bir şey söylemeyeceğim."

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Kaynak: DHA