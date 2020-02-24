İstanbul10 °C

  1. HABERLER

  2. SAĞLIK

  3. Bakan Koca, İran'ın Ankara Büyükelçisi Farazmand'ı kabul etti

Bakan Koca, İran'ın Ankara Büyükelçisi Farazmand'ı kabul etti

Kabulde, koronavirüse karşı alınan tedbirler ele alındı

Bakan Koca, İran'ın Ankara Büyükelçisi Farazmand'ı kabul etti

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İran'ın Ankara Büyükelçisi Mohammad Farazmand ile bir araya geldi.

Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Büyükelçi Farazmand ile Bakanlıkta yaptıkları görüşmede, İran'da yaşanan yeni koronavirüs vakası nedeniyle duyduğu üzüntüyü ifade ettiğini ve komşu iki ülke olarak aldıkları tedbirleri istişare ettiklerini bildirdi.

Kaynak: AA




Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT