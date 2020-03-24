Bakan Koca, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi ile görüştü

Bakan Koca, Twitter hesabından görüşmeye ilişkin olarak şu ifadeleri kullandı:

"Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Bay Akio Miyajima ile Bakanlığımızda bir araya geldik. Koronavirüs tehdidine karşı yapılacak çalışmalar başta olmak üzere, insanlığın ortak yararı ilkesiyle geliştirebileceğimiz çalışmaları ele aldık. Bilgide, tecrübede birliktelik içinde olacağız."

Bakan Koca, Twitter hesabından bir açıklama daha yaparak kayın validesi vefat eden Binali Yıldırım'a baş sağlığında bulundu. Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:

"Saygıdeğer Binali Yıldırım’la eşi saygıdeğer Semiha Yıldırım Hanımefendi’nin üzüntülerini paylaşıyorum. Vefat eden kayınvalide ve anne Havva Hanım’a Allah’tan rahmet, geride kalanlara sağlıklı, uzun ömürler diliyorum."