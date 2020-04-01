Bakan Koca, kendisine yaklaşan görevliyi uyardı: "Bana yaklaşma"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili son gelişmeleri aktardı. Bakan Koca'nın basın açıklamasında kendisine yaklaşan görevliyi uyarması dikkat çekti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından koronavirüse ilişkinn son gelişmeleri paylaştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplam koronavirüs vaka sayısının 15 bin 679'a, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının ise 277'ye yükseldiğini duyurdu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın açıklamasında kendisine yaklaşan görevliyi uyarması kameralara yansıdı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! İşte il il vaka sayısı...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse ilişkin son rakamı açıkladı
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