Bakan Koca: Koca: 81 ilin sağlık müdürleriyle toplantı yaptık
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 81 ilin sağlık müdürleriyle toplantı yaptıklarını duyurdu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 81 ilin sağlık müdürleriyle toplantı yaptıklarını duyurdu.
81 İLİN SAĞLIK MÜDÜRLERİYLE TOPLANTI
Bakan Koca, 4 saat süren toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada, vaka artışının yoğun olduğu illerde alınacak tedbirler ile tanı ve tedavide yeni yaklaşımların ele alındığını belirtti. Bakan Koca, açıklamasında Hasta ve temaslı tespitinde hızlı hareket edilmesi ve tedavilere süratle başlanması talimatını verdiklerini de belirtti.
Bakan Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"BU AKŞAM, 81 İLİN SAĞLIK MÜDÜRÜYLE TOPLANTI YAPTIK. 4 saat süren toplantıda, vaka artışının yoğun olduğu illerde alınacak tedbirleri; tanı ve tedavide yeni yaklaşımları ele aldık. Hasta ve temaslı tespitinde hızlı hareket edilmesi, tedavilere süratle başlanması talimatını verdik."
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaşımı:
BU AKŞAM, 81 İLİN SAĞLIK MÜDÜRÜYLE TOPLANTI YAPTIK. 4 saat süren toplantıda, vaka artışının yoğun olduğu illerde alınacak tedbirleri; tanı ve tedavide yeni yaklaşımları ele aldık. Hasta ve temaslı tespitinde hızlı hareket edilmesi, tedavilere süratle başlanması talimatını verdik. pic.twitter.com/Q2QWse3Bkm— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 20, 2020