Bakan Koca: Koca: 81 ilin sağlık müdürleriyle toplantı yaptık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 81 ilin sağlık müdürleriyle toplantı yaptıklarını duyurdu.

81 İLİN SAĞLIK MÜDÜRLERİYLE TOPLANTI

Bakan Koca, 4 saat süren toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada, vaka artışının yoğun olduğu illerde alınacak tedbirler ile tanı ve tedavide yeni yaklaşımları​​​​​n ele alındığını belirtti. Bakan Koca, açıklamasında Hasta ve temaslı tespitinde hızlı hareket edilmesi ve tedavilere süratle başlanması talimatını verdiklerini de belirtti.

Bakan Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"BU AKŞAM, 81 İLİN SAĞLIK MÜDÜRÜYLE TOPLANTI YAPTIK. 4 saat süren toplantıda, vaka artışının yoğun olduğu illerde alınacak tedbirleri; tanı ve tedavide yeni yaklaşımları ele aldık. Hasta ve temaslı tespitinde hızlı hareket edilmesi, tedavilere süratle başlanması talimatını verdik."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaşımı: