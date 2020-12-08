Bakan Koca, Türkiye'nin ne kadar aşı alacağını açıkladı ? İşte korona aşısının uygulanacağı tarih...
Bakan Koca, Türkiye'nin ne kadar aşı alacağını açıkladı ? İşte korona aşısının uygulanacağı tarih...
Sağlık Bakanı Koca, kamuoyunda tartışılan Çinli firmanın geliştirdiği koronavirüs aşısının 11 Aralık'tan sonra Türkiye'ye geleceğini ifade ederek incelemelerin ardından ay sonunda aşılamanın olacağını kaydetti. Koca, Türkiye için 100 milyon doz aşının önemli olduğunu başka firmalardan da aşı alınacağını söyledi.