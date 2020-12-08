Bakan Koca, Türkiye'nin ne kadar aşı alacağını açıkladı ? İşte korona aşısının uygulanacağı tarih... Sağlık Bakanı Koca, kamuoyunda tartışılan Çinli firmanın geliştirdiği koronavirüs aşısının 11 Aralık'tan sonra Türkiye'ye geleceğini ifade ederek incelemelerin ardından ay sonunda aşılamanın olacağını kaydetti. Koca, Türkiye için 100 milyon doz aşının önemli olduğunu başka firmalardan da aşı alınacağını söyledi.

1 25 Türkiye'de ve dünyada koronavirüs salgını şiddetlenerek etkisini sürdürürken gözler üretilen aşıların tedarikine çevrildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasına göre Türkiye, faz 3 çalışmaları süren Çinli Sinovac firmasının ürettiği CoronaVac aşısından 50 milyon doz sipariş etti, diğer firmalarla da aşı görüşmeleri sürüyor. Kamuoyunda Çin'in ürettiği aşıya karşı bir önyargı bulunurken Sağlık Bakanı Koca, gazeteci İsmail Saymaz'a özel açıklamalarda bulundu. İşte Bakan Koca'nın açıklamaları...