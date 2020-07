Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu: (4)

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Test sayımız da bugüne kadar 50 binin altına, vaka sayımız düşmesine rağmen ilk zamanlara göre, düşmemiş oldu. Avrupa'nın yaptığı ortalama test sayılarının da altında olmadığımızı, artı ölüm oranıyla da Avrupa ülkelerinin hepsinin altında olduğumuzu biliyoruz." dedi.

Koca, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde, Koronavinüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Koca, Avrupa Birliği'nin sınırlarını açtığı 14 ülke içerisinde Türkiye'nin bulunmamasının nedenine yönelik bir soru üzerine, "Avrupa'nın yapmaya çalıştığı ile bizim vatandaşımıza uyguladığımız yaklaşımın daha öte, daha ileri bir noktada olduğunu söylemek istiyorum." dedi.

Bakan Koca, Avrupa'nın sadece solunum sıkıntısı veya semptomu olan hasta grubuna tarama yaptığına işaret ederek, şunları söyledi:

"Bizde olduğu gibi havaalanlarında, biz de olduğu gibi kapılarda, sınırlarda, bizde olduğu gibi yeri geldiğinde askerimizin celp dönemleri dahil olmak üzere yeri geldiğinde, OSB'ler dahil olmak üzere birçok alanda taramaları yapıyoruz. Onların benzer taramaları yapmadığını görüyoruz. Test sayımız da bugüne kadar 50 binin altına, vaka sayımız düşmesine rağmen ilk zamanlara göre, düşmemiş oldu. Avrupa'nın yaptığı ortalama test sayılarının da altında olmadığımızı, artı ölüm oranıyla da Avrupa ülkelerinin hepsinin altında olduğumuzu biliyoruz."

- "Yaptıklarımızı biraz daha anlatmamız gerektiği kanaatindeyim"

Türkiye'nin günlük verilerini açıklamaya çalıştığını ve bu anlamda şeffaf olmaya gayret gösterdiklerine dikkati çeken Koca, "Bütün vatandaşımızın da tedavilerini ücretsiz yapma çabası içindeyiz ve Avrupa'da olduğu gibi hastane yükümüzün olmadığını da çok rahat söyleyebiliriz. Bütün bunları Almanya'da mesela yarın arkadaşlar anlatmış olacaklar, bir sunum yapılmış olacak, zannediyorum Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörü önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gelecek, bu konuyla ilgili neler yaptığımızı yakından bilmek istediklerini, yaptıklarımızı kendileriyle paylaşmış olacağız. Dolayısıyla bizim yaptıklarımızı biraz daha anlatmamız gerektiği kanaatindeyim, eğer farklı bir yaklaşım yoksa bizi anlayacaklarını düşünüyorum."

Tıp kongreleri başta olmak üzere diğer kongrelerin yeniden düzenlenmesine ilişkin konunun Bilim Kurulu gündemine gelip gelmediğine yönelik bir başka soru üzerine ise Bakan Koca, "Bugün gündeme geldi. Bu dönemde özellikle sayıların istediğimiz düzeye inmemiş olmasıyla kongrelerin biraz daha ötelenmesini ve önümüzdeki haftalar bu seyrin daha yakın takip edilmesini, buna göre gerektiğinde kongrelerin nasıl yapılması gerektiğiyle ilgili çalışılması yönünde karar verildi." dedi.

- Çin'deki yeni virüs

Çin'de domuzlarda tespit edilen ve pandemi potansiyeli taşıyan yeni bir virüs olduğu iddiaları hatırlatılarak, bu konuda bir çalışmaları olup olmadığının sorulması üzerine ise Koca, "Çin'de domuz giribi soyundan olduğu bilinen, GH1N1 olarak adlandırılan insana bulaşma potansiyeli olduğu söylenen bir virüsten bahsediliyor. Bu virüsün insandan insana geçtiğiyle ilgili şu an bir bilgi yok ama mutasyonla insandan insana geçme potansiyelinin olduğu biliniyor." diye konuştu.

Konuya ilişkin bilim insanlarının ve Bilim Kurulu'nun yer yer Çin'le bilgi alışverişinde de bulunduğunu, yakın takip içinde olduklarını söyleyen Koca, "Farklı bir durum söz konusu olursa bunu da açıklamış oluruz. Yani özetle domuz gribi H1N1 dediğimiz soyundan olan, GH1N1 olarak adlandırılan insana bulaştığı ortaya konan ama insandan insana bulaştığı daha bilinmeyen ama insandan insana bulaşma potansiyeli olan mutasyonla bunun olabileceği düşünülen bir virüsten bahsediyoruz. Bununla ilgili gelişmeleri yakın takip ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "65 yaş üstüne yeni kısıtlama olacak mı?"



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "65 yaş üzerine yeniden kısıtlamaların gelmesi mümkün mü?" şeklindeki bir soruyu yanıtlarken de bu konunun gündeme geldiğini ancak bir kısıtlama yapılması şeklinde gündem olmadığını söyledi.



Koca, "Doğrusu bu anlamda varolan kısıtlamanın şu dönemde yeterli olduğu ama özellikle büyüklerimizin dışarıda mutlak maskeli olması gerektiği, mesafeyi koruyamayacak alanlara özellikle girme noktasında dikkatli olmaları gerektiğini söyleyebiliriz." dedi.



Maskenin sadece kendimizi korumayı değil, karşımızdaki kişiyi de korumayı amaçladığını hatırlatan Koca, yakın temas içinde olunmaması gerektiğini, büyüklerle teması olan gençlerin de rahat davranmamaları gerektiğini dile getirdi.

- "Cizre'yi yakından takip ediyorum"

Cizre'de vakaların kontrolden çıktığı ve hastanelerin yetersiz duruma düştüğü iddiaları hatırlatılan Bakan Koca, "Şunu çok rahat söyleyebilirim Cizre özelinde ben şahsen çok yakın takip içindeyim. İstismar edilmeye açık olduğunu düşünerek, özellikle bu anlamda bir sorunun olup olmadığı noktasında yakın takipteyim." ifadesini kullandı.

Bakan Koca, şöyle devam etti:

"Cizre ve Şırnak özelinde vaka sayılarımızın arttığını, komşu ülke nedeniyle Hakkari dahil olmak üzere biraz daha ortalamanın üzerinde bir artış olduğunu, sağlık kuruluşlarımızın da bu anlamda eksikliklerini tamamlama noktasında bir gayret içinde olduğumuzu ve şu an için sağlık kuruluşlarımızda bu ihtiyacı karşılamayacak durumda olmadığını, bunun için alınması gereken bütün tedbirleri aldığımız ve yakın takipte olduğumuzu, bahsedilen şekli ile bir sorun olmadığını söyleyebilirim. Özellikle de daha yakın birlikteliklerin, sosyal kültürel etkinliklerin, cenaze, nişan ve benzeri etkinliklerle bunun daha da arttığını görüyoruz. Sahada filyasyon çalışmasını da temaslı çalışmasını da yoğun bir şekilde yapıyoruz ve anlatmaya gayret ediyoruz. Yani endişe edildiği gibi bir durumun olmadığını söylemek istiyorum."



Türkiye'de uzun vadede Sağlık Bakanlığı bünyesinde salgınla mücadele ile alakalı bir genel müdürlük kurulma ihtimali sorulan Bakan Fahrettin Koca, bununla ilgili bir Pandemi Kurulu bulunduğunu hatırlattı.



Bu kurulun, salgınla mücadele anlamında her yıl güncellenen ve ne yapılması gerektiğini de her yıl bütün detaylarıyla ortaya koyduğu, bütün ilgili tarafları bir araya getiren bir kurul olduğuna vurgulayan Bakan Koca, "Bu anlamda bizim başarılı olmamızın en büyük etkenlerinden birisi de salgınlar noktasında her zaman Pandemi Kurulunun tarafları bir araya getirerek neler yapılması gerektiğini planlamış olmasıdır. Dolayısıyla biz salgınlara hep hazırlıklı olma noktasında gayret ve çaba içindeyiz." diye konuştu.



Bakan Koca, dezenfektan kullanımı ile ilgili bir soruyu yanıtlarken de şunları kaydetti:



"Dezenfektanlar izne tabi. Gelişigüzel bu anlamda herkesin satış yaptığı bir durum söz konusu değil. Biz sağlığa uygunluğunu, halk sağlığı tarafından izin alındıktan sonra zaten satış yapılıyor. Dolayısıyla bu anlamda uygunluğuna izin verdiğimiz dezenfektanlar dışında kullanımı asla söz konusu olmamalı ve bununla ilgili de bakanlıkça izin verilen dezenfektanları tercih etmeliyiz. Ayrıca dezenfektanları da tabii ki ölçülü kullanmak gerekiyor. Sürekli bir kullanım veya herhangi bir cilt rahatsızlığı söz konusu ise bu anlamda vatandaşlarımızın daha tedbirli olmasında fayda var."

