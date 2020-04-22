Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu (4):

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sokağa çıkma kısıtlamasıyla 65 yaş üzeri pozitif vaka oranı yüzde 38'lerden yüzde 17'lere düştü. Bu sonuç alınan tedbirlerde ne kadar başarılı olduğumuz ve büyüklerimizi nasıl koruduğumuz açısından önemlidir." dedi.

Bakan Koca, Bilkent Yerleşkesi'nde video konferansla gerçekleşen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İlk etabı hizmete giren Başakşehir Şehir Hastanesi ile İstanbul'da yapımına devam edilen hastaneler için sağlık personeli alımı olup olmayacağına ilişkin soruya Bakan Koca, yakın bir zaman önce yaklaşık 37 bin sağlık personelini istihdam ettiklerini, bunların kısa bir süre sonra görev yerlerine dağıtılacağını söyledi.

Bakan Koca, Başakşehir Şehir Hastanesi'nin 20 Mayıs'ta tam kapasite hizmet verdiğinde 3 bin 750 sağlık personeli ve 480 doktorun burada hizmet vereceğini de bildirdi.

Sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kişilerin belirli günlerde dışarı çıkıp çıkamayacaklarına ilişkin soruya da Bakan Koca, şu cevabı verdi:

"Gençlerimiz ve büyüklerimiz, bu dönemde büyük fedakarlıkta bulundu. Sokağa çıkma kısıtlamasıyla 65 yaş üzeri pozitif vaka oranı yüzde 38'lerden yüzde 17'lere düştü. Bu sonuç, alınan tedbirlerde ne kadar başarılı olduğumuz ve büyüklerimizi nasıl koruduğumuz açısından önemlidir. Bu konu Bilim Kurulunda gündem oldu ama önemli bir döneme girdik. Vaka sayısının azalış gösterdiği bugünlerde yoğun bakım, hastaneye yatış ve entübe edilen hastaların azaldığını birçok hastanede görüyoruz. O nedenle kurulda, 'Bir kaç haftayı daha sabırla geçirelim' diye genel anlamda düşünüldü. Büyüklerimiz ve gençlerimize, 'Biraz daha sabır' diyoruz. İnşallah yakın zamanda bahara hızla geçmiş oluruz."

Bakan Koca'ya, salgın nedeniyle mezuniyetlerine birkaç ay kalan hekim adaylarına sahada görev verilip verilmeyeceği de soruldu.

Salgın nedeniyle bütün dünyada hekim ihtiyacının ortaya çıktığını, Türkiye'de de olası bir durum karşısında neler yapabileceklerini virüsün yayıldığı ilk günlerde gündemlerine aldıklarını aktaran Koca, "Çok rahatlıkla söyleyebilirim ki bu dönemde sağlık kuruluşlarımızdaki yatak doluluk oranı yüzde 30 civarındadır. Hekim açığımız genel olarak var ama salgına yönelik ciddi bir sorunumuzun olmadığını görüyoruz. Bu nedenle bütün dünyada yapıldığı gibi hekim adaylarının erken mezun edilmesi ve bir an önce onlardan istifade edilmesi yaklaşımını, bizde ihtiyaç olmadığı için, düşünmüyoruz." diye konuştu.

Soru üzerine Bakan Koca, gelecek haftalarda vaka sayılarındaki düşüşün devam etmesinin yanı sıra ramazanda alınacak tedbirlere ne kadar uyulduğunu gördükten sonra okulların açılmasına yönelik değerlendirme yapabileceklerini aktardı.

Okulların erken dönemde açılmasının söz konusu olmadığını belirten Koca, gelecek haftaların seyrine göre konunun Bilim Kurulunun gündemine gelebileceğini söyledi.

İstanbul ve Ankara Büyükşehir belediyelerinin sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ulaşım seferlerini azalttıklarının ifade edilmesi üzerine de Bakan Koca, "Burada esas olan sosyal mesafenin korunabilir olmasıdır. Bunun için de sefer sayılarını azaltmak değil arttırmak gerekiyor. Sefer sayılarının azaltılmasının doğru olduğuna inanmıyoruz." dedi.

(Bitti)

Kaynak: AA