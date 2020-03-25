Bakan Koca koronavirüse ilişkin son rakamı açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse ile ilgili son durumu sosyal medya hesabında paylaştı.

Bakan Koca, koronavirüs nedeniyle bugüne kadar 59 hastanın hayatını kaybettiğini, toplam hasta sayısının ise 2.433 olduğunu açıkladı.

Bakan Koca, paylaşımında "Son 24 saatte 5.035 test sonuçlandı. 561 tanı kondu. 15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2.433. Sayılar, kayıp acısını, endişeyi ifade edemez. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım. Bizi hayata tedbir bağlar." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'nın paylaşımı: