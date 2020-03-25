Bakan Koca koronavirüse ilişkin son rakamı açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabında koronavirüse ilişkin son durumu paylaştı. Bakan Koca, koronavirüs nedeniyle bugüne kadar 59 hastanın hayatını kaybettiğini belirtti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse ile ilgili son durumu sosyal medya hesabında paylaştı.
Bakan Koca, koronavirüs nedeniyle bugüne kadar 59 hastanın hayatını kaybettiğini, toplam hasta sayısının ise 2.433 olduğunu açıkladı.
Bakan Koca, paylaşımında "Son 24 saatte 5.035 test sonuçlandı. 561 tanı kondu. 15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2.433. Sayılar, kayıp acısını, endişeyi ifade edemez. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım. Bizi hayata tedbir bağlar." ifadelerini kullandı.
Bakan Koca'nın paylaşımı:
SON 24 SAATTE 5.035 test sonuçlandı. 561 tanı kondu. 15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2.433. SAYILAR, KAYIP ACISINI, ENDİŞEYİ İFADE EDEMEZ. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım. Bizi hayata tedbir bağlar.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 25, 2020
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