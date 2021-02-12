Bakan Koca kötü haberi verdi! Türkiye'de yeni mutant virüs tespit edildi: Buna Türkiye varyantı deyin

Koronavirüs salgınına karşı geliştirilen aşılar tüm dünyada uygulanmaya başlanırken ortaya çıkan mutasyonlar aşıların geleceğini tehdit etmeye başladı. Bu nedenle çok sayıda kişide tespit edilen virüslerin genomları inceleniyor. Türkiye'de de 3 farklı mutant virüs tespit edilirken Habertürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 106 kökeni olmayan varyantın rastlandığını açıklaması üzerine yeni bir varyantın olup olmadığını Koca'ya sordu.

"YENİ BİR MUTANTIN OLMASI KAÇINILMAZ"

Bakan Koca bu soruya Muharrem Sarıkaya'nın aktardığına göre, “ Kesin bir veri olmadığı için bir şey söylemek için erken, ama salgının çok olduğu yerde virüs yaşamak için mutasyona uğrar. Bunların genomlarının, yani yapılarının incelenmesi gerekir, ancak bazılarının birbirinin aynı olduğu bilgisi var. Bu da bizi yeni bir mutantta götürüyor; buna ister Ankara veya Türkiye varyantı deyin, ama bizde de yeni bir mutantın olması kaçınılmaz.” yanıtını verdi.

BAKAN KOCA NE DEMİŞTİ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde yapılan Bilim Kurulu toplantısında tespit edilen mutasyonlara ilişkin olarak, "263 İngiltere (B.1.1.7), 23 Güney Afrika (B.1.351) varyantı, 106 kökeni belli olmayan varyant tespit edildi. İngiltere'de başlayan mutasyonun, hastalığın seyrinde bir değişiklik yapmamakla birlikte bulaşıcılığını artırdığına yönelik önemli bulgular vardır. Güney Afrika ve Brezilya mutasyonları ise henüz bilinmezliğini koruyor." demişti.