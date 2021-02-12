Üç aylar mesajları 2021 | Whatsapp ve Instagram için üç aylar mesajlarıÜç aylar başlangıcı 2021 Diyanet İşleri BaşkanlığıTFF 1. Lig'de 21. haftanın hakemleri açıklandıÜç aylar tesbihi başlangıcı 2021 ne zaman?Yasak Elma 98. bölüm fragmanı yayınlandı! Hasan Ali zorla nikah masasına otururÜç aylar başlangıcı oruç kaç gün tutulur? Üç aylar başlangıcı oruç niyeti, sevabı, faziletiBakan Koca kötü haberi verdi! Türkiye'de yeni mutant virüs tespit edildi: Buna Türkiye varyantı deyin3 aylar orucu ne zaman tutulur 2021? Üç aylar orucu hakkındaki bilgilerResimli Regaib Kandili mesajları 2021Kanal D Yayın Akışı | Arka Sokaklar yeni bölümde neler olacak?
İstanbul3 °C
  1. HABERLER
  2. SAĞLIK
  3. Bakan Koca kötü haberi verdi! Türkiye'de yeni mutant virüs tespit edildi: Buna Türkiye varyantı deyin

Bakan Koca kötü haberi verdi! Türkiye'de yeni mutant virüs tespit edildi: Buna Türkiye varyantı deyin

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de tespit edilen yeni bir mutant virüsün olduğunu belirterek,"Buna ister Ankara veya Türkiye varyantı deyin, ama bizde de yeni bir mutanttın olması kaçınılmaz" dedi.

Bakan Koca kötü haberi verdi! Türkiye'de yeni mutant virüs tespit edildi: Buna Türkiye varyantı deyin

Koronavirüs salgınına karşı geliştirilen aşılar tüm dünyada uygulanmaya başlanırken ortaya çıkan mutasyonlar aşıların geleceğini tehdit etmeye başladı. Bu nedenle çok sayıda kişide tespit edilen virüslerin genomları inceleniyor. Türkiye'de de 3 farklı mutant virüs tespit edilirken Habertürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 106 kökeni olmayan varyantın rastlandığını açıklaması üzerine yeni bir varyantın olup olmadığını Koca'ya sordu.

"YENİ BİR MUTANTIN OLMASI KAÇINILMAZ"

Bakan Koca bu soruya Muharrem Sarıkaya'nın aktardığına göre, “ Kesin bir veri olmadığı için bir şey söylemek için erken, ama salgının çok olduğu yerde virüs yaşamak için mutasyona uğrar. Bunların genomlarının, yani yapılarının incelenmesi gerekir, ancak bazılarının birbirinin aynı olduğu bilgisi var. Bu da bizi yeni bir mutantta götürüyor; buna ister Ankara veya Türkiye varyantı deyin, ama bizde de yeni bir mutantın olması kaçınılmaz.” yanıtını verdi.

Bakan Koca kötü haberi verdi! Türkiye'de yeni mutant virüs tespit edildi: Buna Türkiye varyantı deyin

BAKAN KOCA NE DEMİŞTİ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde yapılan Bilim Kurulu toplantısında tespit edilen mutasyonlara ilişkin olarak, "263 İngiltere (B.1.1.7), 23 Güney Afrika (B.1.351) varyantı, 106 kökeni belli olmayan varyant tespit edildi. İngiltere'de başlayan mutasyonun, hastalığın seyrinde bir değişiklik yapmamakla birlikte bulaşıcılığını artırdığına yönelik önemli bulgular vardır. Güney Afrika ve Brezilya mutasyonları ise henüz bilinmezliğini koruyor." demişti.

Bakan Koca kötü haberi verdi! Türkiye'de yeni mutant virüs tespit edildi: Buna Türkiye varyantı deyin

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT