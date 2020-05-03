Bakan Koca, KSO Müşterek Meslek Komiteleri telekonferans toplantısına katıldı

KOCAELİ (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Kocaeli Sanayi Odasının organizasyon desteğiyle Gebze'de kurdukları laboratuvarla mayıs ayı sonuna kadar tüm Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısında kullanılan PCR testlerinin yapılacağını bildirdi.

Kocaeli Sanayi Odasından (KSO) yapılan yazılı açıklamaya göre, KSO Müşterek Meslek Komiteleri telekonferans toplantısı yapıldı.

KSO meclis ve komite üyelerinden oluşan toplam yaklaşık 170 kişinin yer aldığı toplantıya Bakan Koca, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Sağlık Enstitüleri (TÜSEB) Başkanı Prof. Dr. Adil Mardinoğlu, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Güven Sak ve KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koca, dünya ülkeleriyle birlikte koronavirüsle mücadeleyi sürdürdüklerini belirterek, Türk hekimleri ve sağlık çalışanlarının örnek bir mücadele sergilediğini bildirdi.

Sağlık çalışanlarının salgına tüm dünya ülkelerinden daha iyi hazırlandığını ifade eden Koca, şunları kaydetti:

"Hekimlerimiz ve sağlık çalışanları kadar halkımız da çok büyük fedakarlık gösterdi. Mücadelemiz son hasta sağlığına kavuşana kadar devam edecektir. Kovid-19'la mücadelenin yanı sıra ülke ekonomimizin de güçlü olması gerekmektedir. Ekonomimizin güçlü olması için siz değerli sanayicilerimize önemli görev düşüyor. Gebze'de oluşturulan laboratuvar merkezinde PCR testleri yapılacaktır. Burası bir pilot bölge olacaktır. Mayıs ayının sonuna kadar tüm Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) bu testler yapılacaktır. Ekonominin canlandırılması çabasındayız. Bunun için sanayicilerimizin her zaman yanındayız."

Hisarcıklıoğlu da koronavirüs salgını nedeniyle sıkıntılı günler geçirdiklerini dile getirerek, salgınla ilgili gelecek süreçte hızlı kararlar alıp, süratle uygulamaya koymaları gerektiğini aktardı.

Bu yüzden bu tür toplantıları teknolojiden faydalanıp "online" şekilde yaparak zamandan kazandıklarını belirten Hisarcıklıoğlu, "Sizler seçimle bu görevlere geliyorsunuz. Sorunlarınızı hızla bizlere aktarırsanız, bizler de bu sıkıntıları hükümet yetkililerine kısa sürede aktarıp çare olabiliriz. Şu sıralarda her gün yeni bir sıkıntı çıkıyor. Mücbir sebep kapsamına bütün sektörlerin girmesini istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Mardinoğlu ise Gebze'de kurulan PCR testi labarotuvarı hakkında bilgi verdi.

TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Sak da pandemi sonrası yeni ekonomik düzenin iş hayatına etkileri hakkında bilgilendirmede bulundu.



KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ise salgının ekonomik boyutunu aktararak, finansal destek paketleri, mali destekler ve operasyonel konularda destek istedi.

Kaynak: AA