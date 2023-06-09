Bakan Koca milyonlarca hastaya müjdeyi verdi! O hastalık artık Türkiye'de tedavi edilecek!

Tedavilerini olmak için yurt dışına gitmek zorunda kalan ve büyük masraflarla karşı karşıya kalan hastalık için artık ülkede tedavi imkanı geliyor! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

FAHRETTİN KOCA DUYURDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan duyuruya göre nadir hastalıkların tedavisi için İstanbul'da hücre ve gen terapisi yapılabilecek bir hastane kurulacağı öğrenildi. Kurulacak hastanede hücre ve gen tedavisinde kullanılması gereken ilaçların üretimi de yapılacak. Fahrettin Koca açıklamalarında şu sözlere yer verdi; 'SMA hastalığının istismar aracı olarak kullanılmasına asla tahammül edemiyoruz. SMA Bilim Kurulumuz var. Faydası ispat edilen ilaçların temini yapılıyor. Bu ilaçların etkili olduğu bir grup var. Uygulanması için planlarımızı yaptık, hayata geçireceğiz.

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Önemli gelişmeler de var. Nadir hastalıkların tedavi edilmesi için İstanbul'da bir hastane kuracağız. Bu hastane içinde hücre ve gen terapileri yapılacak. Hastaneyle aynı kampüste hücre ve gen tedavisinde kullanılması gereken ilaçların üretiminin yapılması için tesis olacak. Bu şekilde kendimiz ilacı üretip tedaviyi kendimiz uygulayacağız. Büyüklerimizin herhangi bir sağlık ihtiyaçları, reçete ya da rapor ihtiyaçları olduğu zaman uzaktan sağlık hizmeti ile birlikte bu merkezden hizmet almalarını sağlayacağız. Gerektiği zaman yaşlı hastalarımız için hastane randevuları dahil olmak üzere bütün işlemleri takip edilecek. Sağlık sorunu yaşandığı zaman birim aranacak ve gerekiyorsa o birim evde ziyarete gidecek, gerekirse hastanede refakat edecekler. Bu uygulamayı yeni başlatıyoruz. Aynı zamanda yaklaşık 10 bin kişi için bir aile diş hekimi olacak şekilde planımızı yaptık. 8-10 bin arasında aile diş hekimi bu projede olacak. Bu alanda hazırda görev yapan diş hekimlerimize ilave olarak yeni alımlar da yapıp sayıları tamamlayacağız.'