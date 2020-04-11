Bakan Koca: Mücadeleden ödün vermemekte kararlıyız

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "31 Aralık'tan bu yana sürdürdüğümüz mücadeleden ödün vermemekte kararlıyız" dedi.

Bakan Koca, Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Koca, "31 Aralık'tan bu yana sürdürdüğümüz mücadeleden ödün vermemekte kararlıyız. Uyarılarımızın istisnasız her koşulda geçerli olduğunu unutmayın. Süreci birlikte, sağduyu içinde, başarıyla tamamlayacağız. Bu inançtan taviz vermeyelim. Mücadelemizin sonucuna odaklanalım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA