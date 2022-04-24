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Bakan Koca müjdeli haberi duyurdu! Ramazan'daki düşüşü gözler önüne serdi!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüs vaka sayısındaki düşüşü gözler önüne serdi.

Bakan Koca müjdeli haberi duyurdu! Ramazan'daki düşüşü gözler önüne serdi!

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla vatandaşları bilgilendiren Fahrettin Koca son olarak Twitter hesabından bir paylaşımda bulunarak vaka sayısındaki düşüşe vurgu yaptı.

Koca paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

"Bu yıl Covid’in Ramazan’la arası iyi değil.
Vaka sayısı ilk 23 günde 11.783’ten 2.277’ye indi."

Bakan Koca müjdeli haberi duyurdu! Ramazan'daki düşüşü gözler önüne serdi!

BUGÜNKÜ VAKA SAYISI

24 Nisan 2022 Pazar Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu  "covid19.saglik.gov.tr" sitesinde açıklandı.

Sağlık Bakanlığı, 24 Nisan Corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte 127 bin 253 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 277 kişinin testi pozitif çıktı, 15 kişi hayatını kaybetti.  

Son dakika: 24 Nisan 2022 Pazar Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Son 24 saat korona tablosu

Bölge Gündem Editör Ekibi
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