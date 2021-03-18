Bakan Koca müjdeyi verdi: Heyecanla beklenen Pfizer/BioNTech aşıları ülkemize ulaştı!

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınında dünyanın umut bağladığı, Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci liderliğinde geliştirilen koronavirüs aşılarının ilk sevkiyatı ülkemize ulaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun toplanmasının ardıdnan yaptığı yazılı açıklama ile müjdeyi kamuoyu ile paylaştı.

KADEMELİ NORMALLEŞMEDE TIRMANIŞA DİKKAT

Videokonferans yöntremiyle başkanlık ettiği Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı yazılı açıklamada kontrollü normalleşme döneminde olduğumuzu hatırlatan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgının kısa sürede tırmanışa geçebildiğine dikkat çekerek virüse bu fırsatın verilmemesi gerektiği konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu.

AY SONUNA DEK 4 BUÇUK MİLYON DOZ GELECEK

Açıklamasında aşı konusunda, şu ankinden daha fazla emniyette hissedilmesini sağlayacak bilgiler paylaşacağına değinen Bakan Koca, "Halihazırda kullandığımız aşıdan farklı bir aşı olan BioNTech aşısının testlerde kullanılacak olan ilk 5 bin 800 dozu ülkemize ulaştı. Uygulanmak üzere bu ay 4,5 milyon doz daha gelecek. Bu sırada aşının testleri tamamlanmış olacak. Bu aşı da aşı sırası gelenlere yapılacak." ifadelerini kullandı.

Gerçekleşen sevkiyat ile ülkeye ulaşan 5 bin 800 dozun tamamının testlerde kullanılacağını vurgulayan Bakan Koca, ay sonuna dek ülkeye gelen Pfizer/BioNTech aşı miktarının 4 buçuk milyon doz olacağını duyurdu. Test süresinin 14 gün sürnesi beklenirken gerçekleştirilecek ikinci sevkiyatla birlikte 4 milyon doz aşının mart ayı sonunda ülkemizde olması bekleniyor.

60-65 YAŞ GRUBUNDAKİ KİŞİLER DİKKAT

65 yaş üzeri kişiler ve sağlık çalışanlarının aşılanmasının tamamlandığını ifade eden Bakan Koca, gelecek haftadan itibaren 60-65 yaş grubuna uygulanacağının altını çizerek, "Yaşınız 60-65 arasındaysa lütfen telefon mesajlarınızı dikkatle takip edin." uyarısında bulundu.

Salgında ilk yılın geride kaldığını sözlerine ekleyen Sağlık Bakanı Koca, bilimin zaferinin çok yakın olduğuna işaret ederek, "Ama biliyorsunuz, bazı kayıplar da zafer çok yakınken verilir. Buna fırsat tanımayalım." şeklinde konuştu.

Kovid-19'un kitlesel bir sorun olmaktan çıkması için önümüzde yıllar değil aylar olduğuna dikkat çeken Bakan Koca, insanlığın 2020'nin çaresizliğini aştığını ve 2021'in umut ve zafer yılı olduğunu ifade etti.