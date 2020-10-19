Bakan Koca net konuştu! Üniversiteler açılacak mı?

Gazeteci Cüneyt Özdemir 5N1K programı kapsamında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile söyleşi gerçekleştirdi. Çok merak edilen üniversitelerin açıklamasına ilişkin olarak Özdemir, Bakan Koca'ya, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üniversitelerin açılabileceğini söyledi. Sizce açılacak mı?" sorusunu yöneltti. Bakan Koca bu soruya, " Geçen perşembe Bilim Kurulu'nda da konuşulmuşu. Özellikle Milli Eğitim Okullarının bu dönemde açılmasıyla birlikte kademelerinde ile birlikte seyrini görmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki haftalar bu açılan sınıflarla ilgili salgındaki gelişim ve o yaş grubunda enfeksiyon oranlarının ne olduğunu görerek ona göre bir karar veya öneri söz konusu olacak. Önümüzdeki dönem tabii ki okullar açılmış olacak ama bu pandeminin seyrine göre kademelendirmeli olacak." diye yanıt verdi.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Uzaktan eğitim tecrübesinin değerli olduğunu ancak örgün eğitimin yerini tutmayacağını belirten Erdoğan, "İnşallah mümkün olan en kısa sürede, diğer eğitim öğretim kademelerinde olduğu gibi yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz." diye konuşmuştu.