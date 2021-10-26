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Bakan Koca, paylaştı! Aşı olmayan koronavirüs hastası vatandaşlara seslendi: Aşınızı vurun, benim yaşadıklarımı yaşamayın

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınına yakalanan Emine İçöz'ün aşı olmayan vatandaşlara aşı olma çağrısını sosyal medya hesabından paylaştı.

Türkiye'de koronavirüs salgınına yakalanan kişi sayısı günden güne artmaya devam ederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vatandaşlara aşı olma çağrılarını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sürdürüyor. Bu kapsamda Bakan Koca, koronavirüs salgınına yakalanan 40 yaşındaki Emine İçöz'ün videosunu paylaştı.

Bakan Koca, paylaştı! Aşı olmayan koronavirüs hastası vatandaşlara seslendi: Aşınızı vurun, benim yaşadıklarımı yaşamayın

İçöz yaşadığı zorlu süreci anlatarak şunları söyledi:

 “40 yaşındayım. 40 yaşından beri yaşamadığımı yaşadım ve soluk alamadım. Nefes alamadım. Çok zor. Ben aşı vurulmadığım için 15 günden beri böyle yatıyorum. Kemiklerim ve vücudum çok sızladı. Grip oldum gibi hissettim. Ondan sonra yeme içmeden düştüm. Ama ben çok kötü geçirdim. Bugün yakalandıysam ertesi gün çok halsiz kaldım. Bu kadar kötü yakalanacağımı bilseydim vurulmak isterdim. 15-20 gündür zor nefes alıyorum. Çok şükür. Allah'ım inşallah beni çocuklarıma bağışlayacak. Aşınızı vurun. Benim yaşadıklarımı yaşamayın”

Tayfun Altuntaş
Editör
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