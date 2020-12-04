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  3. Bakan Koca "Risk yüksek" dedi açıkladı: Antalya ve Hatay'da yüzde 100, Trabzon'da yüzde 50 vaka artışı var

Bakan Koca "Risk yüksek" dedi açıkladı: Antalya ve Hatay'da yüzde 100, Trabzon'da yüzde 50 vaka artışı var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Antalya ve Hatay'da yüzde 100, Trabzon'da ise yüzde 50 oranında koronavirüs vakalarında artış yaşandığını açıkladı.

Bakan Koca "Risk yüksek" dedi açıkladı: Antalya ve Hatay'da yüzde 100, Trabzon'da yüzde 50 vaka artışı var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında vaka artışı yaşanan illerin sağlık müdürleriyle görüşmelerini sürdürüyor. Bakan Koca bu kapsamda Hatay, Antalya, Trabzon ve Diyarbakır il sağlık müdürleriyle video konferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdi 

Twitter hesabından bu illerdeki vaka ve yoğun bakım doluluk oranına ilişkin bilgi veren Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:

"Son bir haftada Hatay’da vaka artışı yüzde 100, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70, Antalya ‘da vaka artışı yüzde 100,  yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71, Trabzon'da vaka artışı  yüzde 50, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 75, Diyarbakır'da sabit artış var; yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70.

Bütün kurumlarımızla seferberlik zamanı. Sağlık çalışanlarının üzerindeki yükü azaltalım. Mücadele güç birliği ile kazanılır."

Fahrettin Koca

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SALGININ SON DURUMU

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 187 bin 518 Kovid-19 testi yapıldı, 32 bin 381 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 6 bin 511 oldu.

Son 24 saatte 187 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 190 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 418 bin 331'e çıktı.

Toplam test sayısı 19 milyon 143 bin 746'ya ulaştı. Hasta sayısı 520 bin 167, vefat sayısı 14 bin 316, ağır hasta sayısı 5 bin 611, aktif hasta sayısı 87 bin 520 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,3, yatak doluluk oranı yüzde 55,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,7, ventilatör doluluk oranı yüzde 40,1, ortalama temaslı tespit süresi 11 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,8 olarak kayıtlara geçti.

Bakan Koca "Risk yüksek" dedi açıkladı: Antalya ve Hatay'da yüzde 100, Trabzon'da yüzde 50 vaka artışı var

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Tayfun Altuntaş
Editör


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