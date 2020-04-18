İstanbul20 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Bakan Koca: "Salgın, deprem ve afet hastanemiz hızla inşa ediliyor"

Bakan Koca: "Salgın, deprem ve afet hastanemiz hızla inşa ediliyor"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sancaktepe'de yapılacak hastanenin inşaatının hızlı bir şekilde devam ettiğini belirtti.

Bakan Koca: "Salgın, deprem ve afet hastanemiz hızla inşa ediliyor"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sancaktepe'de yapılacak hastanenin inşaatının hızlı bir şekilde devam ettiğini belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sancaktepe'de yapımı devam eden hastanenin inşaatında incelemelerde bulundu. Bakan Koca, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sancaktepe'deyiz. Salgın, deprem ve afet hastanemiz hızla inşa ediliyor. 432'si yoğun bakım olmak üzere toplam bin 8 yataktan oluşan çok amaçlı hastanemiz her türlü ihtiyaç halinde tam kapasite hizmet verecek. Türkiye, sağlık sistemiyle dünyada fark yaratmaya devam edecek" dedi.

Bakan Koca: "Salgın, deprem ve afet hastanemiz hızla inşa ediliyor"

Bakan Koca: "Salgın, deprem ve afet hastanemiz hızla inşa ediliyor"

Kaynak: İHA




GÜNDEM ÖZETİ


Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT