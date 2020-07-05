Bakan Koca son 3 günde vaka sayılarının yoğun görüldüğü illeri açıkladı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya twitter üzerinden son 3 günde vaka sayılarının arttığı illeri duyurdu.

İşte Sağlık Bakanı Koca'nın o paylaşımı;

Sağlık Bakanı Koca: "Son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı iller; İstanbul, Ankara, Gaziantep, Mardin, Konya, Bursa, Diyarbakır."

Son 3 günde, ortalama vaka sayısının en çok arttığı iller: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Mardin, Konya, Bursa, Diyarbakır. Yoğun bakım hasta sayımız, yeni vakaları takiben, artış eğiliminde. TEDBİR VARKEN, “Bugün vefat eden sayısı” kanıksanacak tablo değil. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/Ur9TokRl3Q — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 5, 2020

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü: "Son 24 saatte Doğu Marmara Bölgesindeki İllerimizde (Bursa-Kocaeli-Sakarya-Yalova-Eskişehir-Bilecik-Düzce-Bolu illerinin toplamı) tespit edilen koronavirüs vaka sayısı 135.''

#SONDAKİKA



Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü: "Son 24 saatte Doğu Marmara Bölgesindeki İllerimizde (Bursa-Kocaeli-Sakarya-Yalova-Eskişehir-Bilecik-Düzce-Bolu illerinin toplamı) tespit edilen koronavirüs vaka sayısı 135. — Coronavirus ☣️ Turkish Agency (@CoronaTurkey) July 5, 2020

5 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU| VAKA SAYISI KAÇ OLDU BUGÜN

Bakan Koca, verilere ilişkin olarak Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

''Son 3 günde, ortalama vaka sayısının en çok arttığı iller: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Mardin, Konya, Bursa, Diyarbakır. Yoğun bakım hasta sayımız, yeni vakaları takiben, artış eğiliminde. TEDBİR VARKEN, “Bugün vefat eden sayısı” kanıksanacak tablo değil.''

Sağlık Bakanı Koca, 5 Temmuz 2020 tarihli koronavirüs tablosunu paylaştı. Son 24 saatte yapılan test sayısı 46 bin 414 olurken, bin 148 yeni tanı konuldu. Bugün 19 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı 5 bin 225'e yüksledi. Son 24 saatte bin 188 kişi iyileşti.

4 TEMMUZ KORONAVİRÜS VİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre bugün 48 bin 248 test yapıldı, 1154 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 20 hasta vefat etti, 1214 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 3 milyon 584 bin 066, vaka sayısı 204 bin 610, vefat sayısı 5 bin 206 olarak kayıtlara geçti.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1093, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 378, toplam iyileşen hasta sayısı ise 179 bin 492 oldu.

BAKAN KOCA'DAN DEĞERLENDİRME

Bakan Koca, 4 Temmuz'da Twitter hesabından son verilere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "İyileşen toplam hasta sayımız 180 bine yaklaştı. İyileşme sürecindeki hasta sayısı 20 bin civarında. Yoğun bakım hasta sayımızda, önceki günlerden devam eden bir artış var. Vakaların azalma seyri yavaş. Bugün iyileşenlerin sayısı yeni vakalardan 60 fazla." bilgisini verdi.