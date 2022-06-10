Bakan Koca sosyal medyadan paylaştı! Sağlık çalışanlarına müjdeyi verdi!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından paylaşım yaparak, sağlık çalışanlarına güzel haberi verdi. Bakan Koca, sağlıkla ilgili yeni düzenlemeler öngören yasa teklifiyle ilgili yeni gelişmeleri sosyal medya hesabından duyurdu.

"ÖNEMLİ İYİLEŞTİRMELER ÇOK YAKIN"

Bakan Koca'nın paylaşımında şu ifadeler yer aldı: "Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarla 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti. Sözleşmeli ve kadrolu hekimlerle sağlık çalışanlarının mali ve özlük haklarında önemli iyileştirmeler çok yakın."

Sağlıkla ilgili bazı kanunlarla 375 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNDAN GEÇTİ. Sözleşmeli ve kadrolu hekimlerle sağlık çalışanlarının mali ve özlük haklarında önemli iyileştirmeler çok yakın. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 10, 2022

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