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  3. Bakan Koca: “Şu ana kadar toplam vaka sayımızsa 18’dir”

Bakan Koca: “Şu ana kadar toplam vaka sayımızsa 18’dir”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şu ana kadar toplam vaka sayımızsa 18'dir" dedi

Bakan Koca: “Şu ana kadar toplam vaka sayımızsa 18’dir”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şu ana kadar toplam vaka sayımızsa 18'dir" dedi

Bakan koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Az önce açıklanan ve yeni olan vaka sayısı, toplam 12'dir. Bunlardan 2'si ilk vakamızın temas çevresindendir. Şu ana kadar toplam vaka sayımızsa 18'dir. Vaka sayısı bilgisi açık, tam olarak bu şekildedir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA




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