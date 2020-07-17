Bakan Koca'dan sosyal mesafe kuralı ile ilgili paylaşım!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında Survivor 2020'nin final programında sosyal mesafe kuralına uyulmamasını anımsattı. Bakan Koca, sosyal mesafe kuralının önemini yeniden vurguladı.
Bakan Koca, sosyal medya hesabında Survivor 2020'nin final programında sosyal mesafe kuralına uyulmamasını anımsattı. Bakan Koca, sosyal mesafe kuralının önemini yeniden vurguladı.
Bakan Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"SURVIVOR 2020 FİNAL programında, COVID-19 tedbirlerine uyulmaması tepkilere yol açtı. Tepkiler haklı. Düğün yeri, pazar yeri, dolmuş yeri uyarılarına show amaçlı ortamlar çok daha fazla dâhil. Tedbirlere uymayan hayranlarla ünlüler, gözden biraz izole olmalı."
Bakan Koca'nın paylaşımı:
SURVIVOR 2020 FİNAL programında, COVID-19 tedbirlerine uyulmaması tepkilere yol açtı. Tepkiler haklı. Düğün yeri, pazar yeri, dolmuş yeri uyarılarına show amaçlı ortamlar çok daha fazla dâhil. Tedbirlere uymayan hayranlarla ünlüler, gözden biraz izole olmalı. pic.twitter.com/ebTZlcsLSQ— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 17, 2020
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