Bakan Koca tarih verdi! Virüs ne zaman bitecek?

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından vatandaşları bilgilendirmeyi sürdüren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yeni bir bilgilendirmede bulundu. Bakan Koca, Bilim Kurulunun koronavirüsün yaz aylarında etkisinin azalacağına yönelik öngörüsü olduğunu açıkladı.

Bakan Koca, Twitter hesabından paylaştığı bir videoda şu ifadelere yer verdi:

"2 AY DİRENELİM. YAZIN VİRÜSÜN ETKİSİ AZALIYOR. Bilim Kurulumuzun öngörüsü bu yöndedir. Bu hastalık daha çok bir kış enfeksiyonu. Tedbir alırsak, yayılmayı önlersek, büyük olasılıkla, 2 ayda hayat normale döner."

2 AY DİRENELİM. YAZIN VİRÜSÜN ETKİSİ AZALIYOR. Bilim Kurulumuzun öngörüsü bu yöndedir. Bu hastalık daha çok bir kış enfeksiyonu. Tedbir alırsak, yayılmayı önlersek, büyük olasılıkla, 2 ayda hayat normale döner. pic.twitter.com/6ewRJ9arpd — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 12, 2020

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