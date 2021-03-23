Bakan Koca tek tek saydı: İşte 100 binde vaka sayıları en çok artan ve azalan iller!
Son dakika haberi... Bakan Koca: Son hafta 100.000 nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz: Kastamonu, Çankırı, Yalova, İstanbul ve Erzincan. En çok azalan illerimiz: Sinop, Gümüşhane, Mersin, Kırıkkale ve Burdur. Riski ortadan kaldıracak olan tedbirdir.
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak, "Son hafta 100.000 nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz: Kastamonu, Çankırı, Yalova, İstanbul ve Erzincan. En çok azalan illerimiz: Sinop, Gümüşhane, Mersin, Kırıkkale ve Burdur. Riski ortadan kaldıracak olan tedbirdir." ifadelerini kullandı.
Son hafta 100.000 nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz: Kastamonu, Çankırı, Yalova, İstanbul ve Erzincan. En çok azalan illerimiz: Sinop, Gümüşhane, Mersin, Kırıkkale ve Burdur. Riski ortadan kaldıracak olan tedbirdir. pic.twitter.com/mhum3yKLHo— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 23, 2021