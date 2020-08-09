Bakan Koca temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranlarını açıkladı!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranlarını açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"TEMASLI KİŞİLERİN POZİTİF VAKAYA DÖNÜŞME ORANLARI"
"Mayıs ayına kıyasla Türkiye genelinde temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranlar 1,3 KAT ARTTI. İller bazında artış örnekleri: Şanlıurfa 1,7, Ankara 1,6, Diyarbakır 1,4, Gaziantep 1,3 kat. Bu verilerden çıkarmanız gereken sonuç; maske, mesafe, temizlik uyarısıdır."