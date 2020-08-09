Zeytinlik alanda yangın çıktı! Müdahaleler devam ediyorBakan Koca temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranlarını açıkladı!Korkutan tablo! Korona virüs vaka sayısı 5 milyonu aştı!Bakan Akar'dan Irak sınırına ziyaretHindistan'daki heyelanda ölü sayısı 43'e yükseldiMSB: '2 terörist gözaltına alındı'Emre Gönlüşen kimdir? Ne kanseri? Kaç yaşında neden öldü?Spor spikeri Emre Gönlüşen hayatını kaybettiMasterChef Türkiye'de kim kazandı? 9 Ağustos MasterChef hangi yarışmacı üst tura çıktı? ?Otomobil kanala devrildi! Yaralılar var
İstanbul27 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Bakan Koca temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranlarını açıkladı!

Bakan Koca temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranlarını açıkladı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranlarını açıkladı.

Bakan Koca temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranlarını açıkladı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"TEMASLI KİŞİLERİN POZİTİF VAKAYA DÖNÜŞME ORANLARI"

"Mayıs ayına kıyasla Türkiye genelinde temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranlar 1,3 KAT ARTTI. İller bazında artış örnekleri: Şanlıurfa 1,7, Ankara 1,6, Diyarbakır 1,4, Gaziantep 1,3 kat. Bu verilerden çıkarmanız gereken sonuç; maske, mesafe, temizlik uyarısıdır."

1024xauto.jpg

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT