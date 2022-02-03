Bakan Koca, tüm analizlerin sonucunu açıkladı! Bu yaş grubundaysanız koronavirüs en çok sizi etkiliyor!

Koronavirüs salgınına ilişkin olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla vatandaşları bilgilendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı son paylaşımda salgının en çok etkilediği yaş grubunun 65 yaş ve üzeri vatandaşlar olduğunu belirtti.

"GENÇLERİN AŞILARININ TAM OLMASI GEREKİR"

Bakan Koca paylaşımında," Yapılan tüm analizler, salgının en çok 65 yaş üzeri vatandaşlarımızı etkilediğini göstermektedir. Geldiğimiz noktada en çok korumamız gereken 65 YAŞ VE ÜZERİ büyüklerimizdir. Hatırlatma dozu aşıları yapılmalıdır. Büyüklerini korumak için gençlerin de aşılarının tam olması gerekir." ifadelerini kullandı.

YAPILAN TÜM ANALİZLER salgının en çok 65 yaş üzeri vatandaşlarımızı etkilediğini göstermektedir. Geldiğimiz noktada en çok korumamız gereken 65 YAŞ VE ÜZERİ büyüklerimizdir. Hatırlatma dozu aşıları yapılmalıdır. Büyüklerini korumak için gençlerin de aşılarının tam olması gerekir. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 3, 2022

"MOLNUPİRAVİN KULLANIMI 65 YAŞ ÜZERİ İÇİN BAŞLAYACAK"

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı yazılı açıklamada," Molnupiravir etken maddeli antiviral ilacın kullanımı gelecek hafta itibariyle başlayacaktır. 65 yaş üzeri vatandaşlarımızda ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımızda erken dönemde Molnupiravir ilacının kullanımı temin edilecektir." dedi.