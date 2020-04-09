Bakan Koca: Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 908 oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüse ilişkin son rakamı açıkladı. Buna göre Türkiye'de virüsten toplam can kaybı 908'e yükseldi.

Türkiye’de ilk vakası 11 Mart'ta görülen corona virüsü, can almaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün virüs nedeniyle 96 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Bugünkü vaka sayısı da 4 bin 56 oldu. Böylece Türkiye'deki toplam vaka sayısı 42 bin 282, toplam ölüm sayısı ise 908 oldu.

VAKA ARTIŞ SAYISI DÜŞME EĞİLİMİNDE

Bakan Koca yaptığı açıklamada, ''Hastalarımızdan 296’sı daha şifa buldu. Taburcu olan toplam hasta sayımız 2.142’ye ulaştı. Günlük 30.000 test hedefimize ulaşmak üzereyiz. Artan test sayımıza rağmen vaka artış hızı düşme eğiliminde. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Evde kalalım.'' ifadelerini kullandı.

İşte bakanın yaptığı o paylaşım:

Hastalarımızdan 296’sı daha şifa buldu. Taburcu olan toplam hasta sayımız 2.142’ye ulaştı. Günlük 30.000 test hedefimize ulaşmak üzereyiz. Artan test sayımıza rağmen vaka artış hızı düşme eğiliminde. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Evde kalalım.https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/5BNqcJGzAp — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 9, 2020

Tabloya göre, toplam test sayısı 276 bin 338, toplam vaka sayısı 42 bin 282, toplam vefat sayısı 908, toplam yoğun bakım hasta sayısı bin 552, toplam entübe hasta sayısı bin 17 ve toplam iyileşen hasta sayısı 2 bin 142 oldu.

Bugünkü test sayısı 28 bin 578, vaka sayısı 4 bin 56, vefat sayısı 96 ve iyileşen hasta sayısı 296 olarak kayıtlara geçti.