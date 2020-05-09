Bakan Koca: Türkiye'nin pratik zekası, ilginç görüntüler kazandırıyor

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, çarşamba günü Bursa'nın Kestel ilçesinde bir bankta çekilen fotoğrafı paylaşarak, "Türkiye'nin pratik zekâsı, salgın şartlarında, sosyal hayata ilginç görüntüler kazandırmaya başladı" dedi.

Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin pratik zekâsı, salgın şartlarında, sosyal hayata ilginç görüntüler kazandırmaya başladı. Göze sürpriz yapanından bir soruna çözüm olanına dek, her fikir güzel" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA