BAKAN KOCA: (UÇAK KAZASI) MAALESEF 1 VATANDAŞIMIZIN DA HAYATINI KAYBETTİĞİNİ SÖYLEYEBİLİRİZ

*Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

-(Uçak kazası) "Hastanelerimize toplam 157 yaralı götürüldü. 2 hastamız yoğun bakımda, genel durumları iyi. Maalesef 1 vatandaşımızın da hayatını kaybettiğini söyleyebiliriz."

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman soylu ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde çığ felaketinde yaralananları ziyaret etti. Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'da pistten çıkan uçak kazası ile ilgili de yaralılar hakkında bilgi verdi. Bakan Koca, "Yakın takipteyiz. Hastanelerimize toplam 157 yaralı götürüldü. 2 hastamız yoğun bakımda, genel durumları iyi. Maalesef 1 vatandaşımızın da hayatını kaybettiğini söyleyebiliriz." dedi.

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-Bakanın açıklaması

Kaynak: DHA