Bakan Koca uyardı: Bugün eski normallerimize mesafe koymazsak...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında paylaştığı video ile yine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında sosyal mesafenin önemini vurguladı.

Paylaşımında koronavirüse ilişkin çarpıcı bir videoya da yer veren Bakan Koca uyarıda bulundu.

Bir hastanın ağzından "Biz bizeyiz bir şey olmaz dedim. Karışıp görüştüm eşle dostla. Meğer bu illet bana sandığımdan da yakınmış. Halime bin şükür, iyileşiyorum ama şu yavrucağın durumu... Evlerden uzak. Anası babası perişandır şimdi..." ifadelerine yer verilen videoda salgın sürecine ve hastalığa dikkat çekildi.

"SAĞLIĞIMIZIN VE SOSYAL HAYATIMIZIN GÜVENCESİ BUDUR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün eski normallerimize mesafe koymazsak yarın sevdiklerimizle aramıza hiç kapanmayacak mesafeler girebilir. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymak kendimize, sevdiklerimize ve ülkemize karşı vicdani sorumluluğumuzdur. Sağlığımızın ve sosyal hayatımızın güvencesi budur."