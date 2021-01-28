Bakan Koca uyardı: Durumun ciddiyetini görmezden gelemeyiz

Sağlık Bakanlığı'nın sitesinde 28 OcaklPerşembe gününün koronavirüs tablosunun paylaşılmasının ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin uyarıda bulundu.

Bakan Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün tespit edilen vaka sayısı 7.279 kişi. Durumun ciddiyetini görmezden gelemeyiz. Aşı programının selameti açısından da tedbirlere ve kısıtlamalara uymalıyız. Büyük emek ve zahmetlerle elde ettiğimiz kontrolü riske atmamalıyız."

28 Ocak Perşembe Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu| Bugünkü korona tablosu| Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?