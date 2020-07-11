Bakan Koca, vaka sayılarında düşüş yaşanan o illeri açıkladı!

Bakan Koca sosyal medya hesabı twitter üzerinden yaptığı paylaşımda son üç günde vaka sayılarında düşüş yaşanan illeri açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resim twitter hesabından 11 Temmuz'a ait koronavirüs tablosunu paylaştı. Paylaşımında vaka sayılarındaki artış ve düşüşler, maske ve mesafe kuralına uyuma bağlı olduğu belirten Koca, tabloda son üç günde vaka sayılarında düşüş yaşanan illeri de açıkladı.

Sağlık Bakanlığı ve Bakan Fahrettin Koca tarafından koronavirüs salgının Türkiye'deki son durumuna ilişkin olarak yaptığı paylaşımda ''Son üç günde vaka sayılarında en çok düşüş olan 7 ilimiz: Kars, Çanakkale, Bartın, Artvin, Ardahan, Kütahya ve Yalova. Türkiye genelinde vakaların pnömoniye dönme oranı azalıyor. Vaka sayılarındaki artış ve düşüşler, maske ve mesafe kuralına uyuma bağlı'' dedi.