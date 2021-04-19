Bakan Koca: Vaka sayılarının artışı, sağlık çalışanlarımızın yükünü artırıyor

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında yoğun bakım yataklarında doluluk oranlarını paylaştı.

Bakan Koca, vaka artışının en çok olduğu İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli, Yalova illerinin Sağlık Müdürleri ve Valileriyle çevrimiçi olarak toplantı gerçekleştirdiklerini belirtti. Bu illerimizdeki salgın sürecini ve alınan tedbirleri değerlendirdiklerini ifade eden Bakan Koca, şehirlerdeki yoğun bakım yataklarındaki doluluk oranlarını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Vaka artışımızın en yüksek olduğu İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli, Yalova illerimizin Sağlık Müdürleri ve Valileriyle online toplantı yaparak, bu illerimizdeki salgın sürecini ve alınan tedbirleri değerlendirdik.

İstanbul’da yoğun bakım yataklarımızda doluluk %71,4. Çanakkale’de %67,1. Tekirdağ’da %73,5. Kırklareli’nde %69. Yalova’da %55,4. Vaka sayılarının artışı, sağlık çalışanlarımızın yükünü de oransal olarak artırıyor."