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  3. Bakan Koca vatandaşların Berat Kandili'ni kutladı:

Bakan Koca vatandaşların Berat Kandili'ni kutladı:

"Bu mübarek gecenin aramızdaki dayanışmanın artmasına, umutların tazelenmesine, yarınlara inancımızın güçlenmesine vesile olmasını temenni ediyorum"

Bakan Koca vatandaşların Berat Kandili'ni kutladı:

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşların Berat Kandili'ni kutladı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Berat Kandilinizi kutluyor, bu mübarek gecenin aramızdaki dayanışmanın artmasına, umutların tazelenmesine, yarınlara inancımızın güçlenmesine vesile olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA




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