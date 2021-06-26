Ankara'daki peştemalli tellaklarAyrıldıkları iddia edildi! Şeyma Subaşı sessizliğini bozdu: İnsanın kaybına saygınız olsunÖpmeye doyamadı! Can Yaman ve sevgilisi Diletta Leotta aşk tatilinde objektiflere yakalandıBakan Koca, verileri açıkladı! Türkiye aşılamada rekor kırıyorBir çocuğun çığlığı: Patronunun cinsel tacizine maruz kaldı! Ailesinin haberi olmadan yardım istediBotoksu fazla kaçırmış! Kuzeyin Oğlu Volkan Konak programına katılan Funda Arar son haliyle gündem oldu!Silah seslerinin ardından acı gerçek ortaya çıktı! Sevgilisini vurduktan sonra intihar ettiAşk Mantık İntikam 2. bölüm full, tek parça izle| Aşk Mantık İntikam son bölüm izleSurvivor şampiyonu kim oldu 2021? Survivor dün akşam kim şampiyon oldu, kim kazandı 2021? İsmail mi Poyraz mı kazandı?Ahmet Başar Şen kimdir? Kaç yaşında? Nereli ?
İstanbul26 °C
  1. HABERLER
  2. SAĞLIK
  3. Bakan Koca, verileri açıkladı! Türkiye aşılamada rekor kırıyor

Bakan Koca, verileri açıkladı! Türkiye aşılamada rekor kırıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün 997 bin doz Kovid-19 aşısı yapıldığının bilgisini verdi. Bakan Koca, vatandaşlara randevu alarak ve aşı olmaları tavsiyesinde bulundu.

Bakan Koca, verileri açıkladı! Türkiye aşılamada rekor kırıyor

Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı aşılamada yaş sınırı 18'e kadar düştü. Aşılama hızı da artarken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda aşılamada hız kazanıldığını bir kez daha gözler önüne serdi. 

Bakan Koca yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Aşı yaptırmak üzere, dün saat 24’e kadar sağlık kurumlarımıza 997 BİN kişi geldi, 997 bin doz aşı yapıldı. Zaman kaybetmeden aşı olmanın önemini bilseler, şu an aşılarını erteleyenler, aşı yaptıranlara teşekkür eder. Bekleyip risk almayalım. Randevumuzu alıp, aşımızı olalım."

 

 

Bakan Koca, verileri açıkladı! Türkiye aşılamada rekor kırıyor

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT