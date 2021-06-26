Bakan Koca, verileri açıkladı! Türkiye aşılamada rekor kırıyor

Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı aşılamada yaş sınırı 18'e kadar düştü. Aşılama hızı da artarken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda aşılamada hız kazanıldığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Bakan Koca yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Aşı yaptırmak üzere, dün saat 24’e kadar sağlık kurumlarımıza 997 BİN kişi geldi, 997 bin doz aşı yapıldı. Zaman kaybetmeden aşı olmanın önemini bilseler, şu an aşılarını erteleyenler, aşı yaptıranlara teşekkür eder. Bekleyip risk almayalım. Randevumuzu alıp, aşımızı olalım."