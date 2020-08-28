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Bakan Koca: Virüsle mücadelede sadece kendi hayatımızdan sorumlu değiliz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İl değerlendirme toplantılarında Rize, Van, Ordu, Kütahya, Eskişehir, Ağrı valileri, il sağlık müdürleri ile 6 ayrı video konferansta bugün bir araya geldiklerini ve mevcut durum, vaka artışlarının sebeplerini ele aldıklarını belirtti.

Bakan Koca: Virüsle mücadelede sadece kendi hayatımızdan sorumlu değiliz

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Koca, il değerlendirme toplantılarında Rize, Van, Ordu, Kütahya, Eskişehir, Ağrı valileri, il sağlık müdürleri ile 6 ayrı video konferansta bugün bir araya geldiklerini ve mevcut durum, vaka artışlarının sebeplerini ele aldıklarını belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İl değerlendirme toplantılarında;  Rize, Van, Ordu, Kütahya, Eskişehir, Ağrı valileri, il sağlık müdürleri ile 6 ayrı video konferansta bugün bir araya geldik. Mevcut durum, vaka artışlarının sebeplerini ele aldık. Filyasyon ve tedavilere süratle başlanması talimatını verdik."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaşımı:

BAKAN KOCA'DAN KORONAVİRÜSE İLİŞKİN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu açıklama öncesi koronavirüse ilişkin yaptığı bir başka paylaşımında "COVID-19'u yenen bir sağlık çalışanı arkadaşımız: "Hem beden sağlığı hem de psikolojik olarak çok yıpratıcı bir süreç yaşadım. Aileme bulaştırma korkusu ve onlardan uzak kalma zorunluluğu zor yönlerinden birisi." dedi. Virüsle mücadelede sadece kendi hayatımızdan sorumlu değiliz." ifadelerine yer vermişti.

Berkem Temizel
Gece Editörü


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