Bakan Koca: "Virüsün bulaşma yolları değişmeye başladı"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda kısıtlamalar ve tedbirlere uyumun vaka sayılarını azalttığını fakat virüsün bulaşma yollarının değişmeye başladığını belirtti.

"EV İÇİ BULAŞMA ORANLARI YÜZDE 85'E KADAR YÜKSELDİ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Kısıtlamalar ve tedbirlere uyum sayesinde vaka sayılarımız düşüyor. Buna rağmen virüsün bulaşma yolları değişmeye başladı. Ev içi bulaşma oranları %85'e kadar yükseldi. Tedbir, tehdit neredeyse oraya odaklanmalı. Ev içi bulaşmalara karşı tedbirli olalım."

"VAKALARIN AZALDIĞI BU DÖNEMDE AİLE İÇİ BULAŞMALAR ARTIŞ GÖSTERİYOR"

Bakan Koca, bu akşam Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu paylaşımında "Bugün tespit edilen 3.309 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısı ve aktif vaka sayısı düşmeye devam ediyor. Vakaların azaldığı bu dönemde aile içi bulaşmalar artış gösteriyor. Her yerde tedbirlere uymalıyız. Birlikte mücadele güçlü netice verecek." ifadelerine vererek koronavirüste son durumu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında paylaştığı Türkiye’nin güncel koronavirüs tablosuna göre son 24 saatte 251 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 18 bin 602’e yükseldi. Toplamda 22 milyon 827 bin 953 test yapıldı. Bugün yapılan 192 bin 316 testten, 19 bin 256 yeni vaka sayısı, 3 bin 309 kişinin de hasta vaka olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 2 milyon 62 bin 960 olduğu, bugün iyileşen 32 bin 110 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 1 milyon 866 bin 815’e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4,1, ağır hasta sayısının ise 5 bin 8 olduğu açıklandı.