Bakan Koca'dan anlamlı mesaj

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından dikkat çeken bir mesaj verdi.

Bakan Koca yaptığı paylaşımda ''Gelecek yıl tekrar kavuşmak üzere, on bir ayın sultanı Ramazan’ı uğurluyoruz. Son sahurunuz, son iftarınız mübarek olsun. Bu yıl ailelerimizle birlikteydik. Gönüller bir olsa da, dostlardan maalesef yoksunduk. Yakında hayatı daha fazla paylaşacağız.’' ifadelerinde bulundu.