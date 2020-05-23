Bakan Koca'dan anlamlı mesaj
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşa umut olmaya devam ediyor. Sosyal medya platformu Twitter hesabından dikkat çeken bir mesaj veren, Bakan Koca'nın açıklamaları şu şekilde...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından dikkat çeken bir mesaj verdi.
Bakan Koca yaptığı paylaşımda ''Gelecek yıl tekrar kavuşmak üzere, on bir ayın sultanı Ramazan’ı uğurluyoruz. Son sahurunuz, son iftarınız mübarek olsun. Bu yıl ailelerimizle birlikteydik. Gönüller bir olsa da, dostlardan maalesef yoksunduk. Yakında hayatı daha fazla paylaşacağız.’' ifadelerinde bulundu.
GELECEK YIL TEKRAR KAVUŞMAK ÜZERE, on bir ayın sultanı Ramazan’ı uğurluyoruz. Son sahurunuz, son iftarınız mübarek olsun. Bu yıl ailelerimizle birlikteydik. Gönüller bir olsa da, dostlardan maalesef yoksunduk. Yakında hayatı daha fazla paylaşacağız. pic.twitter.com/bT0VMmh4OV— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 23, 2020
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