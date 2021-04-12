Bakan Koca'dan Bilim Kurulu toplantısı öncesinde flaş açıklamalar: Ramazan için hangi tedbirler planlandı?

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koroanvirüs salgın sürecinde başlatılan kademeli normalleşme ile birlikte meydana gelen vaka sayılarındaki patlama, yeni kısıtlama kararlarını gündeme getirdi. Bugün yapılacak Bilim Kurulu toplantısından önce Sabah'tan Yavuz Donat'a önemli açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tedbirler, koronavirüs vakaları, aşıdaki gelişmeler ve Ramazan ayı önlemleri konularında önemli detaylar paylaştı.

"EV İÇİ BULAŞ YÜZDE 80 ARTTI"

Donat'ın "Vali, kaymakam, belediye başkanı, sivil toplum lideri, kanaat önderi, çarşı-pazar, esnaf, sanayici... Herkesi dinliyoruz. Pandemi ile ilgili, gördüğümüz manzara şu:

65 yaş üstü... Kurallara uyuyor... Maskeli, mesafeli.

Çocuklarımız... Geleceğimiz... Aynı şekilde dikkatliler.

Gençler... Kanları kaynıyor... Yerlerinde duramıyorlar... Bir bölümü... Kurallar ve kararlar umurlarında değil.

Ve... Ev buluşmaları... Koronavirüs bulaşma merkezi." ifadeleri üzerine ev içi bulaş konusuna değinen Bakan Koca, daha önce bir kişinin ortalama 2.6 kişiye virüs bulaştırdığını belirtirken şu anda bu oranın yüzde 80 yükselişle 4.7'ye çıktığını ifade etti.

"RAMAZAN'I FIRSATA ÇEVİRMEMİZ LAZIM"

Koronavirüsün gölgesindeki ikinci Ramazan ayına değinen Bakan Koca, "Toplu iftar, sahur ve benzeri organizasyonlar iptal edildi. Diyanet İşleri Başkanlığımız çok yerinde bir karar aldı: Teravih namazı evde kılınacak. Ramazan'da ev buluşmaları olmamalı. Herkese görev düşüyor. Aileler, komşular bu konuda birbirlerini uyarmalı. Ramazan'ı fırsata çevirmemiz lazım." şeklinde konuştu.

ESNAFIN DURUMU

Esnafın zor durumunu da ele alan Sabah yazarı Yavuz Donat'a piyasaların zor bir dönemden geçtiğini hatırlatarak, "Ramazan'da, 'İşyerleri kapatılacak' kararı alınırsa çok kişi geçim sıkıntısı çeker. Özellikle de küçük esnaf bu konuda tedirgin." dedi. Sağlık Bakanı Koca ise bu konudaki bilinçliliğini ifade ederek, "Esnafımız size bu konuda yakınanlar. Haklılar. Ama Kovid- 19 tablosu da bildiğiniz gibi; ürkütücü. Ramazan ayı ile ilgili kuralları ve olması gerekenleri Sayın Cumhurbaşkanımız ifade ettiler." şeklinde konuştu.

"YAKIN TEMAS VE HAREKETLİLİK AZALMALI"

Dün ve bugün arasında bir kıyaslama yapan Bakan Koca, çnceden bulaşın bu kadar yaygın olmadığını vurgulayarak "Şimdi ise virüs değişime uğradı. Mutasyonlu virüste bulaşıcılık çok fazla. Dikkat ederseniz vaka sayıları da çok yoğun bir şekilde artış gösteriyor. Kasım ve Aralık ayları pikine göre, şimdi daha kısa zamanda, daha yoğun bir günlük artış tablosu ile karşı karşıyayız. Virüs sonunda insandan insana geçiyor. O nedenle de öncelikle yakın temasın ve hareketliliğin azaltılması gerekiyor. Bunları azaltmadığımız sürece, bu mutant, çok daha kısa sürede, çok yoğun bulaşabiliyor. Aman dikkat edelim. Kurallara uyalım. Uyarılara kulak verelim." dedi.

"HERKES SAĞLIK EMEKÇİLERİNİ DİNLEMELİ"

"Mücadeleyi hep birlikte yapıyoruz. Mücadele hiç ara vermememiz gerekiyor. Sağlıkçılarımız büyük bir özveri ile çalışıyorlar. Herkes onları dinlemeli." diyen Bakan Koca, "Yarın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, başkanlığında yarın kabine toplantısı yapılacak. Elbette en önemli gündem maddelerinden birisi de pandemi ile mücadele. Genel bir değerlendirme olacak" ifadelerini kullandı.

"ÇOK DAHA TECRÜBELİYİZ"

Sabah yazarı Yavuz Donat, yazısının kalanında ise Bakan Koca ile olan diyaloğundan şu kısmı aktardı:

"Öncelikle...

Hayırlı haftalar, hayırlı Ramazanlar Sayın Bakan.

Allah, yardımcınız olsun... Sizin... Doktorlarımızın... Hemşirelerimizin... Fedakâr sağlıkçılarımızın.

Dr. Fahrettin Koca, "Allah, razı olsun... Teşekkür ederim" dedi:

Birlik ve beraberlik içinde... Daha önceki pikleri bertaraf ettik... Başarıyla... Virüsle mücadelede iyi sonuç aldık.

Şimdi... Çok daha tecrübeliyiz.

Vaka sayısının nasıl düşeceğinin formülü belli... Birlik ve beraberlik içinde, virüsle mücadeleye katkı sağlamak.

Özellikle yakın temaslardan kaçınmamız ve hareketliliği önlememiz lazım... Ne olur, aman dikkat.

Aşı mutlaka

Günümüzde... En çok konuşulan konu... Aşı.

Bakan Koca, "Sırası gelen aşı olmalı... Mutlaka... Çok önemli" dedi:

- İkisini birlikte götürmeliyiz... Aşı... Ve önlemler... Maske, mesafe, temizlik... Kurallara uyum.

Konya

Sağlık Bakanı Dr. Koca'ya, "Ailesini ve memleketini" sorduk:

- Konya nasıl? Kulu nasıl? Koronayı atlatan halanız nasıl? Anneniz, babanız, amcalarınız, kardeşleriniz nasıl?

- Konya'da bulaş artıyor... Endişeliyim... Annem, babam, amcalarım, kardeşlerim iyiler... Halam da... İlginize teşekkür ederim."