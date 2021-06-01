Bakan Koca'dan BioNTech aşısı müjdesi: 12 milyon doz geliyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca, aşı tedarikine ilişkin olarak Prof. Dr. Uğur Şahin'le görüştüklerini ve 12 milyon doz aşıya ihracat izni alındığını Şahin'in kendisine söylediğini dile getirerek, 'Bu haftadan itibaren gelecek hafta sonuna kadar bu 12 milyon aşıyı peyderpey gönderiyoruz' dediler. Uğur Hoca'nın söylediği şekilde eğer 30 milyon aşı gelir, takvim işlerse haziran sonu 20 yaşa kadar ineriz." diye konuştu.

BAKAN KOCA VE UĞUR ŞAHİN'DEN AŞI AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20 Mayıs'ta gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısında, "120 milyon doz aşının şu ana kadar 6,1 milyonu bize teslim edildi. Haziran ayında 30 milyon olmak üzere temmuz, ağustos ve eylül sonuna kadar, yani 4 ayda toplam 120 milyon aşı Türkiye'ye gelecek." demişti.

Prof. Dr. Uğur Şahin ise, Türkiye'ye haziran sonuna kadar 30 milyon doz aşı getirmek istediklerini ifade ederek," Temmuz-ağustos ve eylül ayında tamamıyla 120 milyon dozu tamamlamak istiyoruz. Son 2 haftada bizim ekipler yoğun çalıştı. Ne zaman, ne kadar aşı dozu verileceğinde anlaştık ve Allah'ın izniyle zamanında biz de aşıları Türkiye'ye getireceğiz." diye konuşmuştu.