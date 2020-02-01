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  3. Bakan Koca'dan Çin'deki Türk vatandaşların tahliyesi hakkında açıklama

Bakan Koca'dan Çin'deki Türk vatandaşların tahliyesi hakkında açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs salgını dolayısıyla Çin'den Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin, "6 kişinin Türkiye'ye dönmekten kendi rızasıyla vazgeçmesiyle toplamda 42 yolcu uçağa alındı." bilgisini verdi.

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01 Şubat 2020 Cumartesi 09:48

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