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  3. Bakan Koca'dan dikkat çeken açıklama: "Virüsün bütün gücü yayılma fırsatıdır"

Bakan Koca'dan dikkat çeken açıklama: "Virüsün bütün gücü yayılma fırsatıdır"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'da "Virüsün bütün gücü, yayılma fırsatıdır. Bu savaşta virüse bu gücü tanımayalım. Bunu hayatınızı koruyarak, kendinizi izole ederek yapacaksınız. Eğer bunu başaramazsak kayıplarımız artacak. Akşam, günün tablosu karşımıza çıktığında daha fazla üzüleceğiz." açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında koronavirüse ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Koca, paylaşımında "Virüsün bütün gücü, yayılma fırsatıdır. Bu savaşta virüse bu gücü tanımayalım. Bunu hayatınızı koruyarak, kendinizi izole ederek yapacaksınız. Eğer bunu başaramazsak kayıplarımız artacak. Akşam, günün tablosu karşımıza çıktığında daha fazla üzüleceğiz." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaşımı:




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