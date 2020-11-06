Bakan Koca’dan dikkat çeken deprem paylaşımı!Osman Okumuş kimdir? Nereli ve kaç yaşında?Osman Okumuş koronavirüs mü oldu? | Osman okumuş kimdir? Kaç yaşında?Kahramanmaraş’ın Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş koronavirüse yakalandıTrump: "Savaşmaktan asla vazgeçmeyeceğim"Beşiktaş'a zorlu randevuda soğuk duş! Gaziantep FK yenilmezlik serisini sürdürdüRoberto Mancini koronavirüs mü oldu?| Roberto Mancini kimdir? Yaşı kaç?Roberto Mancini'nin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı!Almanya'da camiye İslamofobik içerikli tehdit mektubu!İstanbul Valiliğinden sanayi kuruluşlarında çalışanların mesai saati ile ilgili açıklama
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Bakan Koca’dan dikkat çeken deprem paylaşımı!

Bakan Koca’dan dikkat çeken deprem paylaşımı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir depremi sırasında bir ameliyathanede yaşananlara ilişkin görüntüyü sosyal medya hesabında paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda İzmir depremi sırasında bir ameliyathanede yaşananlara ilişkin görüntüye yer verdi.

İzmir’de meydana gelen 6,6 şiddetindeki deprem sırasında bir hastanenin ameliyathanesinde güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, paylaşımına “Bu video, İzmir depremi sırasında bir hastanenin ameliyathane kamera kaydıdır” notunu düştü.

Görüntülerde, hastasını ameliyat eden doktorun soğukkanlılığı ile ameliyatta bulunan hemşire ve asistanları sakinleştirirken, depremin sonlanmasıyla birlikte ameliyata kaldığı yerden devam ettiği görülüyor.

Bölge Gündem
Editör Ekibi


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT