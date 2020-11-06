Bakan Koca’dan dikkat çeken deprem paylaşımı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda İzmir depremi sırasında bir ameliyathanede yaşananlara ilişkin görüntüye yer verdi.

İzmir’de meydana gelen 6,6 şiddetindeki deprem sırasında bir hastanenin ameliyathanesinde güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, paylaşımına “Bu video, İzmir depremi sırasında bir hastanenin ameliyathane kamera kaydıdır” notunu düştü.

Görüntülerde, hastasını ameliyat eden doktorun soğukkanlılığı ile ameliyatta bulunan hemşire ve asistanları sakinleştirirken, depremin sonlanmasıyla birlikte ameliyata kaldığı yerden devam ettiği görülüyor.