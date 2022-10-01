Bakan Koca'dan dikkat çeken paylaşım: Asıl olan yaş değil, sağlıklı yaşlanmamız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabından paylaşım yaptı. Bakan Koca, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'ne değinerek önemli açıklamalarda bulundu.

"HER YAŞTA SAĞLIĞIMIZA DİKKAT EDELİM"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "1 EKİM DÜNYA YAŞLILAR GÜNÜ. Bu gün, büyüklerimizin sorunları için farkındalık geliştirmemizi amaçlıyor. Ülkemizde sağlıklı yaşam süresi yaklaşık 57 yıl. Hastalıklarla yaşamaya çok erken başlıyoruz. Asıl olan yaş değil, sağlıklı yaşlanmamız. Her yaşta sağlığımıza dikkat edelim."

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